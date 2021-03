Localizada casa de suspeito de estupro no bairro Flamboyant

Por Jerry Lewis

Após a divulgação de imagens do autor do estupro em diversos veículos de comunicação, houve várias denúncias acerca do possível suspeito. Diante disso, a Companhia de Patrulhamento Especializado trocou informações com a Polícia Civil e localizou a casa do suspeito. No local foram apreendidas a motocicleta e todas as roupas que o autor usava no momento do crime.

As equipes policiais ainda estão em diligências à procura do suspeito. Até o final do dia pretendemos divulgar sua identidade e foto. A Polícia Civil agradece aos meios de comunicação e a população de Jataí pela colaboração. Isso demonstra crédito nas instituições e repulsa aos crimes contra a dignidade sexual.

