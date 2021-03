Estuprador é procurado pela polícia

A Polícia Civil está à procura de um homem que violentou sexualmente uma mulher no Setor Flamboyant enquanto fazia caminhada na manhã deste domingo (31/01).

O mesmo foi flagrado por câmeras enquanto fazia incursão pelo bairro, infelizmente até o momento não se tem maiores detalhes sobre o ocorrido, mas a polícia segue investigando e pede para que quem o reconheça fazer a denúncia.

As informações podem ser enviadas anonimamente para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher através do seguintes números:

3636-9689

99919-7801 (Whatssapp)

Fonte: Polícia Civil

