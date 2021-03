Capitão inglês de 100 anos está internado com Covid-19

O ex-capitão do Exército britânico Capitão Tom Moore, nomeado primeiro coronel honorário da Army Foundation College em Harrogate, posa com medalhas e lembranças que ganhou em seu centésimo aniversário, em Bedford, Inglaterra, no dia 29 de abril — Foto: UK

Tom Moore estava com pneumonia e contraiu Covid-19. Ele não foi vacinado ainda. A campanha que ele iniciou para arrecadar fundos para o sistema de saúde juntou o equivalente a R$ 224 milhões.

Tom Moore, o capitão do Reino Unido de 100 anos e veterano da Segunda Guerra que foi o protagonista de uma campanha de arrecadação de dinheiro para o sistema público de saúde do país no começo da pandemia, está internado com Covid-19 desde o domingo (31).

Em abril, isolado em sua casa ao norte da cidade de Londres, Moore gravou um vídeo em que afirmou que completaria 100 vezes um circuito em seu próprio quintal, com seu andador, se as pessoas doassem dinheiro para a saúde pública de seu pais.

Ele tentava arrecadar mil libras para doar dinheiro ao sistema público de saúde. Foram arrecadadas mais de 30 milhões de libras (cerca de R$ 224 milhões, na cotação atual).

Ele foi nomeado cavaleiro pela rainha Elizabeth II, gravou uma participação em uma canção que se tornou a mais tocada no país, lançou uma autobiografia e ajudou a fundar uma instituição de caridade.

Internado com Covid-19

Sua filha, Hannah Ingram-Moore, deu a notícia de sua internação em uma rede social.

"Nas últimas semanas ele estava sendo tratado para pneumonia e na semana passada testou positivo para Covid-19. Ele estava em casa conosco até hoje, quando ele precisou de ajuda adicional com sua respiração. Ele está sendo tratado em uma enfermaria, embora esteja não está em UTI (unidade de terapia intensiva) ”, disse ela.

O capitão recebe cuidados médicos "extraordinários" nas últimas semanas, segundo ela.

Mensagens de políticos

O governo e a oposição publicaram mensagens de apoio.

Boris Johnson, o primeiro-ministro, disse que Moore foi uma inspiração para a nação, e que todos desejam uma recuperação plena.

Keir Starmer, o líder da oposição, afirmou que todos no país esperam que ele fique bem logo.

Moore ainda não recebeu a vacina porque estava sendo tratado para pneumonia, segundo a Sky News. Quase 9 milhões de pessoas foram vacinadas no Reino Unido.

