Governo Municipal de Jataí faz fiscalização em função da pandemia

A fiscalização é uma ação conjunta da Vigilância Sanitária, Depto Técnico, GCM, SMT e Polícia Militar

A Prefeitura de Jataí informa que na última terça-feira (28/01), iniciou uma mobilização com participação de diversos Órgãos de Fiscalização como a Vigilância em Saúde, através da Vigilância Sanitária, Secretaria de Obras e Planejamento Urbano, através do Departamento Técnico, Guarda Civil Municipal, Superintendência Municipal de Trânsito e conta com a participação da Policia Militar, com objetivo de cumprir os Decretos Municipais 3.867 de 03/11/2020 e 041 de 27/01/2021, nos estabelecimentos onde estão ocorrendo aglomeração de pessoas, venda e consumo de bebidas alcoólicas a partir das 22 horas.

Vale lembrar que além da proibição de comercialização, e consequentemente, do consumo de bebidas alcoólicas nestes estabelecimentos, das 22h até as 6h da manhã, está prevista a interdição por 10 (dias), e ainda, uma multa de R$5.000 (Cinco Mil Reais) para o estabelecimento que descumprir essa determinação. Estão sendo observadas também as aglomerações (Capacidade máxima de 150 pessoas), estabelecimentos clandestinos e todo tipo de situação em que há o descumprimento das normas de segurança e prevenção à transmissão da COVID-19.

Nesse período, além das visitas educativas, tivemos a INTERDIÇÃO e MULTA de um estabelecimento comercial, além de várias autuações por perturbações do sossego público em residências e estabelecimentos clandestinos.

Essas medidas são necessárias porque Jataí está com cerca de 90% (noventa por cento) dos leitos de UTI ocupados.

As denúncias podem ser feitas através do número: 9 8438-4018.